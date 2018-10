ANALYSE. Mohamed Ridouani wordt eerste allochtone burgemeester van centrumstad

Leuven -

In Leuven verliest SP.A, maar is de partij op weg om de eerste allochtone burgemeester in een centrumstad te leveren. Lijsttrekker Mohamed Ridouani krijgt het initiatief om een meerderheid te vormen. De twee grote winnaars zijn Groen en N-VA. Al lijkt die laatste geen kans te maken op de burgemeesterssjerp.