Tommelein: “Met dit resultaat kan Vande Lanotte geen burgemeester meer zijn”

Oostende - De Stadslijst van Johan Vande Lanotte blijft de grootste partij, maar stevent af op een nederlaag (-9,2%). “Een duidelijk signaal van de kiezer”, is de eerste reactie van opponent Bart Tommelein.

Met nog drie stembureaus te gaan lijken de kaarten geschud in Oostende. De Stadslijst is de grootste partij met 22,9 procent, maar gaat voorlopig 9,2 procent achteruit. Open VLD van Vlaams minister Bart Tommelein groeit tot de tweede grootste partij met 19,7 procent, een stijging van 6,3 procent. N-VA kan voorlopig de hoge verwachtingen niet inlossen, en daalt tot 16,4 procent (- 6,3 procent). Vlaams Belang (+5,5 procent) en Groen (+2,4) stijgen tot 13,2 en 12,5 procent. CD&V behaalt momenteel 7,8 procent (-1,7). De kleine partijen behalen voorlopig de kiesdrempel niet.

De eerste reacties stromen intussen binnen. Bart Tommelein wordt de winnaar van de verkiezingen. “Dit is een duidelijk signaal van de kiezer”, zegt hij. “Vande Lanotte kan geen burgemeester meer zijn”. Het lijkt erop dat Tommelein onderhandelingen opstart om zélf burgemeester te worden. Of dat in de huidige coalitie kan? “Denk ik niet”, stelt Tommelein.

Een coalitie die wel mogelijk is: Open VLD en Groen (twee partijen die stijgen), met N-VA. Maar dan moet Wouter De Vriendt wel van koers wijzigen, want voor de verkiezingen stelde hij nog “niet in zee te gaan met N-VA”.

Johan Vande Lanotte legt om 18.30uur een verklaring af.

Bij Vlaams Belang reageert lijsttrekker Christian Verougstraete bzijnder tevreden : “Ik ben zeer verheugd met het resultaat en had dat eigenlijk een klein beetje verwacht. We hebben kiezers teruggehaald van de N-VA. Verder valt met de forse achteruitgang van de stadslijst op. We hadden wel verwacht dat Tommelein nog beter zou scoren.”

CD&V-kopvrouw Krista Claeys was erg onder de indruk van de resultaten : “We hadden gehoopt op 5 zetels. Er zijn verschillende oorzaken : de kleine partijen scoorden samen 8 procent en het Vlaams belang verdubbelt qua omvang. We hebben hard gewerkt en dat is niet beloond door de kiezer. Dit komt hard aan en het ius niet leuk. We wachten nog vooraleer we beslissen over deelname aan het stadsbestuur.”