Kent u hem nog? Doelman van hilarisch “Oké ja”-interview scoort héérlijke gelijkmaker in absolute slotfase

Kevin Frans verwierf enkele jaren geleden faam in België. In 2013 trof de toenmalige doelman van Oudenaarde met zijn ploeg Club Brugge in de beker. Frans en co zouden maar met 1-0 verliezen. Na affluiten pakte de zoon van voormalig doelman Franky Frans uit met een gevleugeld interview, door verschillende keren “oké ja” te zeggen op een wel heel korte periode. Tegenwoordig komt de doelman uit voor Racing Gent in de Tweede Amateurklasse. Daarmee trof hij vandaag Olsa Brakel. KRC Gent leek af te stevenen op een nederlaag, maar in de slotfase was het Frans die voor de gelijkmaker zorgde: 2-2 was het eindresultaat. De goalie pakte uit met een knappe volley, de ontlading was enorm.