ANALYSE. CD&V neemt Brugge over van SP.A, Landuyt gaat met pensioen

De nieuwe burgemeester van Brugge is bekend. CD&V’er Dirk De fauw haalt met bijna al kiesbureaus geteld 31,9 procent van de stemmen. Samen met de SP.A van Renaat Landuyt en de Open VLD van Mercedes Van Volcem bracht hij zelfs al een coalitie op de been. Al zal dat wel zonder Landuyt zijn. “Ik hou ermee op als ik ook maar één stem minder haal”, liet die verstaan. Dat doet hij dan ook.

