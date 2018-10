Schoonzoon van Donald Trump betaalde jarenlang amper belastingen: “Maar hij overtrad de wet niet”

Jared Kushner heeft het voorbije decennium amper belastingen betaald. De schoonzoon van Donald Trump, ook een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse president, stapelde op papier de schulden op van 2009 tot 2016. Maar The New York Times ontdekte dat die cijfers helemaal niet kloppen.

Jared Kushner heeft een geschatte netto waarde van bijna 324 miljoen dollar, 279 miljoen euro. De Amerikaan stamt af uit een erg rijke familie - zijn vader Charles is een steenrijk projectontwikkelaar - en verdiende zelf ook al een pak geld als ondernemer en investeerder.

Maar de echtgenoot van Ivanka Trump, die een van de belangrijkste adviseurs van president Donald Trump is, blijkt in het verleden heel wat gesjoemeld te hebben. Dat maakt The New York Times op uit vertrouwelijke financiële documenten.

Zo zou Kushner tussen 2009 en 2016, het jaar waarin de campagne van Trump een versnelling hoger schakelde, amper belastingen betaald hebben. De schoonzoon van de president zou een constructie opgezet hebben waaruit leek dat hij jaar na jaar miljoenen dollars verlies maakte, terwijl dat helemaal niet het geval was. Wel integendeel: Kushner werd er alleen maar rijker op. In 2015 zou hij bijvoorbeeld 1,7 miljoen dollar gekregen hebben als loon en opbrengst uit investeringen. Maar hij zou wel 8;3 miljoen verlies gemaakt hebben door de “waardevermindering” van de gebouwen die hij bezat.

Alles wat Kushner deed in die periode was wettelijk, zo blijkt uit de documenten. Ook zijn advocaat zegt dat Kushner de belastingen betaald heeft die hij moest betalen.