Ook winnaars bij de BV’s in de politiek: zo brachten ze het ervan af

Een recordaantal BV’s stond op de lijsten voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Niet allemaal met even veel succes. Toch zijn er al enkele zeker van een zitje in de gemeenteraad.

In Westerlo heeft de CD&V veertien van de 27 gemeenteraadszetels in de wacht gesleept en ziet zich zo verzekerd van een absolute meerderheid. Huidig coalitiepartner en uitdager N-VA valt terug van tien naar zes zetels. De N-VA kan wel oud-voetballer Jan Ceulemans naar de gemeenteraad sturen.

Ook acteur Filip Peeters heeft een zitje veroverd in de gemeenteraad van Boechout. Als lijstduwer van het nieuwe politieke initiatief ‘t Dorp kreeg Peeters 424 voorkeurstemmen achter zijn naam, zo blijkt uit volledige resultaten.

In de Brusselse gemeente Ganshoren haalt Pierre Kompany, vader van Rode Duivel Vincent Kompany, een goede score en wordt wellicht burgemeester.

In Affligem haalt de LB-lijst van Walter De Donder, de burgemeester van Samson, een status quo. De Donder is dus zeker verkozen, maar of het als burgemeester of als schepen is, is nog niet duidelijk.

In Dilbeek is Bob Savenberg, die van 1984 tot 1996 drumde bij Clouseau, verkozen tot gemeenteraadslid. Op de Lijst van de Burger Open Vld haalde hij 591 voorkeurstemmen en dat is voldoende voor een zitje in de gemeenteraad.

Ex-doelman Filip De Wilde is verkozen voor CD&V in Zele

Savenberg is nog steeds actief in de showbusiness. Na enkele jaren gewerkt te hebben voor Starway Entertainment (VMM) is hij vandaag managing director van het management-, marketing-, organisatie- en communicatiebedrijf House of Entertainment.

Chris Van Tongelen van de Romeo’s is vanaf 1 januari 2019 gemeenteraadslid in Putte.

Ex-miss Druivenkoningin Virginie De Klippel (LB+) raakte verkozen in Meise.

Niet verkozen

Roel Vanderstukken moet politieke ambities opbergen Foto: rr

Acteur, zanger en presentator Roel Vanderstukken, die in Glabbeek de zesde kandidaat was voor SamenGroen, is niet verkozen. Hij kreeg 128 stemmen achter zijn naam, maar dat was niet voldoende om één van de twee gemeenteraadszetels te bemachtigen die SamenGroen in de wacht sleepte.

Ook Loes Van den Heuvel, alias Carmen Waterslaegers, raakte niet verkozen. Zij kwam op voor Groen in Keerbergen.

Ook de kersverse bondscoach van Tunesië, Georges Leekens, raakte niet verkozen voor CD&V in Oostkamp.

In Zemst raakte ex-miss Zsofi Horvath niet verkozen van CD&V.

Margriet Hermans kwam op voor de lokale OPEN VLD-lijst LB18 in Oud-Turnhout. De zangeres en tv-figuur ging voluit voor een schepenambt maar raakte niet verkozen.