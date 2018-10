Vier doden bij schietpartij tijdens verjaardagsfeestje van jongetje in Texas

In de Amerikaanse deelstaat Texas is een ruzie tijdens het verjaardagsfeest voor een klein jongetje geëindigd in een schietpartij. Daarbij zijn vier doden en een gewonde gevallen, zo berichten Amerikaanse media zondag.

Het drama deed zich zaterdagavond voor in de buurt van het stadje Taft, niet ver van Corpus Christi.

Vier personen werden dood aangetroffen. Een vijfde slachtoffer werd per helikopter naar een ziekenhuis in Corpus Christi overgebracht, maar over de toestand van de gewonde is voorlopig niets bekend. Het is ook niet geweten wat de aanleiding voor de ruzie was. Er loopt een onderzoek.