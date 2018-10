ANALYSE. Burgemeester D’Haese (N-VA) versterkt positie, maar Vlaams Belang rukt op

Aalst -

Uittredend burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) lijkt versterkt uit de stembusslag te komen. Maar opvallend: Vlaams Belang springt in Aalst over CD&V en Open VLD naar de tweede plaats. “De analyse is duidelijk: de Aalstenaar vraagt een écht rechts beleid”, zegt D’Haese. Maar of dat betekent dat het cordon sanitaire eraan gaat...