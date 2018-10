Michelle Obama: “De wereld is een gevaarlijke plek voor vrouwen en meisjes, genoeg is genoeg”

Iets meer dan een jaar nadat de #MeToo-beweging van start ging, heeft Michelle Obama in een interview met Today verteld dat er sindsdien nog lang niet genoeg veranderd is. “De wereld is een gevaarlijke plek voor vrouwen en meisjes. Genoeg is genoeg.”

Michelle Obama is tevreden dat zoveel vrouwen dankzij de #MeToo-beweging de durf gevonden hebben om hun ervaringen met machtsmisbruik door mannen en seksuele intimidatie te delen met de wereld. “Ik ben verrast door hoeveel er veranderd is, maar ook door hoeveel er niet veranderd is”, zegt de gewezen first lady.

“Genoeg is genoeg. De wereld is jammer genoeg een gevaarlijke plek voor vrouwen en meisjes. En volgens mij zijn jonge vrouwen dat beu. Ze zijn het beu om ondergewaardeerd en gediscrimineerd te worden.”