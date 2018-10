ANALYSE. CD&V Genk houdt stand tegen “fenomeen” Zuhal Demir

Genk -

Na een bijzonder bitse kiesstrijd triomferen in het Limburgse Genk zowel burgemeester Wim Dries (CD&V) als zijn felle uitdager Zuhal Demir (N-VA). Vraag is nu of beide kemphanen samen willen besturen of dat de huidige coalitie van CD&V met socialisten en groenen een doorstart maakt. Demir zou dat ondenkbaar vinden: “De Genkenaar heeft een krachtig signaal gegeven dat het gevoerde beleid anders moet.”