Nu de stemmen geteld zijn: dit zijn de grootste winnaars en de zwaarste verliezers

Vlaanderen heeft zijn stem laten horen. En op sommige plaatsen komt die stevig aan. Een overzicht van de grootste winnaars en zwaarste verliezers van 14/10.

Vlaams Belang overtreft alle verwachtingen in Ninove

In Ninove wist iedereen dat Vlaams Belanger Guy D’Haeseleer opnieuw de stemmenkampioen zou worden. Maar dat hij na de 26,5 procent uit 2012 nog zo hard zou groeien, overtreft de stoutste verwachtingen. Met zijn Forza Ninove klokt hij af tegen de 40 procent. Met vijf van de veertien bureaus geteld, haalt Forza Ninove 39,7 procent. Alleen als alle andere partijen samengaan, kunnen ze D’Haeseleer en Vlaams Belang van hun eerste sjerp houden.

Pol Van Den Driessche weggeblazen in Brugge

In Brugge waren er vier kandidaat-burgemeesters. CD&V-lijsttrekker Dirk Defauw bleek uiteindelijk een maatje te groot voor de concurrentie. Hij zet huidig burgemeester Renaat Landuyt op meer dan 10 procent. Maar het is N-VA-kopstuk Pol Van Den Driessche die met rode kaken afdruipt. Hij houdt van de 19,8 procent uit 2012 nog amper 11,7 procent over. In de bitse strijd om het lijsttrekkerschap tussen Van Den Driessche en Ann Soete lijkt de N-VA-afdeling dus de verkeerde leider te hebben gekozen. Soete moest de duimen leggen en verhuisde naar Open VLD, waar ze de lijst van Mercedes Van Volcem aan een winst van 2 procentpunt helpt. Van Den Driessche tekent voor het slechtste N-VA-resultaat van alle centrumsteden.

Open VLD-burgemeesters

Open VLD had in de centrumsteden twee burgemeesters. Zes jaar lang dienden Vincent Van Quickenborne en vooral Bart Somers binnen de partij als dé voorbeelden om ook in andere steden een liberale burgemeester te krijgen. Dat laatste lijkt weinig waarschijnlijk, maar daar zullen Somers en Van Quickenborne gezien hun eigen topprestaties zelf niet wakker van liggen. In Mechelen groeit het blauw-groen kartel van 33 naar 50 procent. Mechelen onderging onder Somers een opvallende metamorfose, de titel van Beste burgemeester ter Wereld gaf nog een extra boost en de kartellijst profiteert ook van de sterke vooruitgang van Groen, in Mechelen met lijstduwer Kristof Calvo.

In Kortrijk moest Vincent Van Quickenborne zes jaar geleden nog via een slinks manoeuvre een stadscoalitie sluiten om het veel grotere CD&V de sjerp te ontnemen. Nu stoomt Van Quickenborne door, van 21 naar 30 procent, en tekent hij voor de pijnlijkste nederlaag van de christendemocraten, die gehalveerd worden en voor het eerst in meer dan 150 jaar niet meer de grootste Kortrijkse partij zijn.

Hans Bonte wint fors in Vilvoorde

Het rood-groen kartel van SP.A-burgemeester Hans Bonte klimt in Vilvoorde van 24,8 naar 31,6 procent. In de stad van de paardenfretters zag het er even naar uit dat Open VLD zo zou groeien dat het een nek-aan-nek zou worden tussen Bonte en Jo De Ro van Open VLD. Die laatste voegt wel 5 procentpunten bij de 16 van de vorige keer, maar komt (met 26 van de 28 bureaus) geteld, dus niet in de buurt van SP.A-Groen.

Gwendolyn stunt, Maggie krijgt klop

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wilde voor het eerst zelf de sjerp in Merchtem. Dat zou ook lukken, met 36,6 procent van de stemmen, maar De Block liet volgens VTM al weten dat ze afziet van het burgemeesterschap. Zes jaar geleden haalde haar kartellijst, toen met haar broer Eddy als lijsttrekker en zonder Maggie op de lijst, nog 48,9 procent.

Een totaal verschillend verhaal bij die andere Vlaams-Brabantse Open VLD-topvrouw, Gwendolyn Rutten. Met een harde campagne tegen haar coalitiepartner CD&V van burgemeester André Peeters draait ze daar in één klap de rollen om. Ruttens Open VLD wordt afgetekend de grootste met 29 procent (4 van de 11 bureaus geteld), meer dan een verdubbeling van haar 14 procent uit 2012. CD&V valt terug van 31 naar 22 procent.

De zoete wraak van Lijst Dedecker

Jean-Marie Dedecker kan op het einde van zijn carrière dan toch de sjerp omgorden. Niet in Oostende, maar wel in Middelkerke, waar hij in 2012 wel de grootste was, maar op een tegencoalitie botste. Dit keer is het wel raak, met 47,6 procent behaalt de voormalige Open VLD’er de absolute meerderheid, goed voor 15 van de 25 zetels.

Ook een van zijn vroegere pupillen, Peter Reekmans, die in 2012 al burgemeester werd in Glabbeek, maakt een sprong van meer dan 20 procent. Hij klimt met zijn Dorpspartij van 30 naar een comfortabele 55 procent.