Enfant terrible van Italiaans voetbal gaat op pensioen… voor de derde keer: "Nu is het écht over”

Hij is er nog maar eens geslaagd om de aandacht naar zich toe te trekken. Antonio Cassano speelde geen officiële wedstrijd meer sinds mei 2016, maar kondigde wel tot twee keer toe zijn comeback aan. Afgelopen maandag raakte nog bekend dat hij een contract wilde versieren bij Virtus Entella. Maar na nog geen week houdt hij het zelf voor bekeken. Voor de derde keer al kondigt hij zijn afscheid van het voetbal aan. “Ik realiseerde me dat ik de nodige mentaliteit niet meer kan opbrengen.”

In januari 2017 werd het contract van Cassano bij Sampdoria ontbonden. De ex-speler van o.a. Real Madrid en AS Roma leek de voetbalschoenen aan de haak te hangen, maar zes maanden later kwam hij terug op zijn stappen. De grillige spits zette zijn krabbel bij Hellas Verona, maar lang zou hij er niet blijven. Al na enkele dagen kondigde hij toch weer op pensioen te gaan. Even leek hij zich nog te bedenken, maar uiteindelijk werd zijn verbintenis zonder één speelminuut na twee weken weer ontbonden.

De carrière van Cassano leek nu echt over, maar maandag kondigde Virtus Entella aan dat hij de aanvaller op proef kwam. Maar ook daar houdt het liedje al na enkele dagen op. “Beste vrienden. De dag is gekomen dat ik besloten heb dat het echt over is. Ik dank voorzitter Gozzi en de ploegmaats voor de kans en wens hen het allerbeste, verklaarde Cassano aan journalist Pierluigi Pardo. “De laatste dagen merkte ik dat ik niet langer beschik over de mentaliteit om voortdurend te trainen. Om voetbal te spelen, moet je over passie en talent beschikken, maar bovenal over toewijding. Op dit moment heb ik andere prioriteiten.”

Als we het enfant terrible moeten geloven, is het op zijn 36e definitief voorbij. “Het voetbal heeft me zoveel gegeven. Ik ontmoette geweldige mensen, grote kampioenen en het gewone volk. Het hield me van de straat en gaf me een familie. Tot op de dag van vandaag ben ik gehypnotiseerd als ik voetbal kijk. Het is de beste sport ter wereld en als ik een andere mentaliteit had gehad, was ik een betere speler geweest en had ik meer gewonnen. Desondanks heb ik geweldige ervaringen beleefd en beschik over de belangrijkste zaken die er zijn: familie, vrienden en geen spijt. Nu begint een tweede deel van mijn leven. Aan iedereen, bedankt vanuit het diepste van mijn hart.”

Cassano won in zijn carrière 1 Italiaanse titel, 1 Spaanse titel en 2x de Italiaanse supercup. De spits droeg 39x het shirt van de nationale ploeg en scoorde daarin 10 goals.