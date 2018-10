Kris Peeters: “Met dit resultaat is het burgemeesterschap onrealistisch”

Antwerpen - Kris Peeters (CD&V) zegt met 7 procent onmogelijk het burgemeesterschap te kunnen claimen in Antwerpen. Over mogelijke coalitiegesprekken wil hij voorlopig geen uitspraken doen. Filip Dewinter doet dat wel en reikt opnieuw de hand naar De Wever: “Ik wil gedoogsteun leveren vanuit de oppositie voor een echte rechtse coalitie.”

“Het is duidelijk dat wij rond de zeven procent zullen eindigen”, zegt Kris Peeters aan VTM. “Dan gaan we er op vooruit. We hebben hard gevochten. ik ga nog geen uitspraken dopen over de coalitie. Het lijkt erop dat de partij van Bart De Wever de grootste is, hij is aan zet. We zullen zien wat de gesprekken de volgende dagen opleveren.” Het burgemeesterschap claimt Peeters niet meer: “Met dit resultaat is deze ambitie onrealistisch.”

Dewinter: “Gedoogsteun voor echte rechtse coalitie”

Filip Dewinter is tevreden met het resultaat van Vlaams Belang in Vlaanderen én Antwerpen: “Maar het ziet ernaar uit dat de huidige coalitie het moeilijk krijgt. Ik reik dus nog eens de hand om een écht rechtse coalitie op de been te brengen, met gedoogsteun van Vlaams Belang vanuit de oppositie. En ik heb maar één voorwaarde: een totale immigratiestop.”

Beels: “Niet het resultaat waarop we gehoopt hadden”

“We hebben gevochten, we hebben moed getoond, we hebben alles gegeven. Maar laat ons eerlijk zijn: het resultaat is niet wat we hadden gehoopt”, reageert SP.A- lijsttrekker Jinnih Beels in een toespraak. “Eigenlijk kwamen de verkiezingen te vroeg. We hadden nog enkele weken of maanden moeten doorgaan.”

Beels wenste de overwinnaar proficiat, maar reikte ook expliciet de hand naar Groen. “Onze groene vrienden delen onze noden, daarom vinden wij het belangrijk om de hand te reiken aan onze bondgenoten.“