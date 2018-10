ANALYSE. Bart Tommelein wint in Oostende, maar de sjerp is nog lang niet binnen

Oostende -

Moeilijk. Dat is het minste wat je kunt zeggen van de politieke situatie in Oostende nu duidelijk is hoe de kiezer de kaarten heeft gelegd. De twee tenoren Johan Vande Lanotte (Stadslijst) en Bart Tommelein (Open VLD) willen elk een andere coalitie op de been brengen. Maar de liberalen willen niet mee met Vande Lanotte en de groenen niet met Tommelein. Het lijkt erop dat er niet snel witte rook zal zijn. Tommelein heeft wel de beste kansen.