Hoe Bart De Wever de tv-zenders afschudde: “Zelfs Indiana Jones kan mij niet volgen”

Antwerpen - BEKIJK OOK. Het meest hilarische moment van de verkiezingsuitzending met Bart De Wever in de hoofdrol

Eén verkiezingsbelofte heeft Bart De Wever (N-VA) alvast waargemaakt: hij is erin geslaagd alle ploegen van de tv-zenders af te schudden op weg naar de ‘war room’ of het hoofdkwartier waar hij in alle rust de eerste resultaten wou zien binnenlopen.

Zondagochtend had De Wever VTM-reporter Julie Colpaert al uitgedaagd toen zij hem op de stoep voor zijn woning vroeg wat zijn plannen voor de rest van de dag waren. De Wever zei dat hij hoopte nog wat te sporten én de tv-zenders af te schudden: “Ik wil discreet naar ons hoofdkwartier verdwijnen. Ik zie dat er al motorfietsen klaar staan, maar wij hebben plannen, dat gaat niet lukken, we gaan jullie afschudden”.

Om 13 uur gaf De Wever opnieuw een interview aan zijn woning, met de mededeling voor de journaliste dat het zinloos was daar te blijven staan: “Ik heb een heel parcours vol boobytraps, barrières, er zijn drie plannen om jullie af te schudden en ik kan sneller lopen dan u, dat is een recent verworven competentie.”

In de namiddag verliet De Wever zijn woning te voet om via een steeg in een auto te kruipen. Toen hij vaststelde dat de motorrijders hem door de steeg waren gevolgd, zei hij: “Dit heeft geen enkele zin, dat gaat levensgevaarlijk worden, zelfs Indiana Jones kan mij niet volgen”. Waarop hij de motorrijders waarschuwde dat ze een zware verkeersovertreding hadden begaan door de steeg in te rijden.

Toen De Wever wegreed, hield hij woord: hij slaagde erin de tv-zenders af te schudden. “Omdat hij door de politie werd begeleid,” klinkt het bij VTM Nieuws, “en de colonne zich op een bepaald moment opsplitste”. Als Antwerps burgemeester heeft De Wever recht op politiebegeleiding.