Hillary Clinton over affaire Bill en Monica: “dit was geen machtsmisbruik”

Hillary Clinton heeft voor het eerst openlijk gesproken over de affaire die haar man/president Bill Clinton had met de stagiaire Monica Lewinsky. Ze deed dat in een interview met CBS Sunday.

Hillary Clinton. Foto: EPA-EFE

Voor de eerstejaars, de affaire Bill Clinton/Monica Lewinsky dateert van 1998. Bill Clinton was toen 51 en president van de VS. Monica Lewinsky was 25 en stagiaire op het Witte Huis. Clinton flirtte met haar, Monica werd verliefd. Ze kregen een affaire in de ‘back office’ van het Witte Huis. Tot Clinton vond dat het welletjes was geweest en Lewinsky liet overplaatsen naar het Pentagon.

Een vriendin bij wie Lewinsky was gaan biechten, bracht alles uit. Er kwam een groot publiek onderzoek waarbij de president met de billen bloot moest.

Volwassen vrouw

Vandaag gaf Clintons echtgenote Hillary, die het twee jaar geleden opnam tegen Donald Trump in de race naar het Witte Huis, een interview aan CBS Sunday. In de metoo-sfeer kreeg ze de vraag of de affaire tussen haar man de president en een stagiaire geen machtsmisbruik was? Hillary antwoordde categoriek “Neen. Zij was een volwassen vrouw.”

Ook toen de interviewer opwierp dat de publieke opinie daar anders over dacht, bleef Hillary bij haar standpunt: “Zij was een volwassen vrouw.”

Samen op toernee

Hillary Clinton vond ook dat haar man destijds gelijk had door niet af te treden.

oen stelde ze zelf een vraag: “Waar blijft eigenlijk het onderzoek naar de huidige president - Donald Trump maar die noemde ze dus niet, nvdr? Hij ontkent al zijn affaires of lacht ze weg. Wanneer worden die eens onderzocht?”

Hillary blijft haar man Bill steunen. Die boodschap wilde ze naar buiten brengen, vlak voor ze samen vertrekken op een lucratieve speech-toernee.