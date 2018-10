Dode en twee zwaargewonden bij busongeval in Zwitserland

In Zwitserland is zondag bij een ongeval met een bus een 27-jarige vrouw om het leven gekomen. Twee personen, onder wie de bestuurder, raakten zwaargewond, maar verkeren niet langer in levensgevaar, zo heeft de politie van het kanton Ticino gemeld.

Een tiental andere inzittenden werd met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Aan boord van de Duitse reisbus zaten volgens de Zwitserse politie jongeren die op weg waren van Keulen naar Assisi, in Italië.

De bus was zondagmorgen rond 8 uur om nog onbekende oorzaak tegen een paal langs de weg geknald. Op afbeeldingen is te zien hoe de bus aan de voorkant volledig is opengereten.