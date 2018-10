Kritiek in Duitsland zwelt aan: speelt bondscoach tegen Frankrijk voor zijn job?

Zijn de dagen van Joachim Löw als bondscoach van het nationale Duitse voetbalelftal gteteld? Na de smadelijke nederlaag tegen Nederland van afgelopen zaterdag lijkt het er sterk op dat de succescoach geteld zijn. Volgende dinsdag moeten de Duitsers op bezoek bij… wereldkampioen Frankrijk.

De Duitse pers was na de nederlaag (3-0) in en tegen Nederland genadeloos hard voor de 58-jarige coach onder wiens beleid Duitsland in 2014 nog de wereldtitel behaalde. Maar de liefde lijkt definitief over te zijn. Het gerenommeerde voetbaltijdschrift Kicker verwijt Löw dat de beloofde nieuwe start uitblijft en dat hij eerder een vervolgroman schrijft na het desastreus verlopen WK waar Duitsland in de eerste ronde al werd uitgeschakeld. Kicker durft dan ook openlijk de positie van Löw in vroeg stellen.

Van Dijk scoorde voor Nederland Foto: Photo News

Bild heeft berekend dat 109 dagen na de WK-uitschakeling de kentering nog altijd niet is ingezet. “Jogi, zo degraderen wij”, verwijzen ze naar de laatste plaats in de poule van de Nations League. Ook het feit dat Duitsland nu al drie officiële wedstrijden op rij - Zuid-Korea, Frankrijk en Nederland - niet heeft kunnen scoren, baart de Duitse pers veel zorgen.

Joshua Kimmich versus Frenkie de Jong. Foto: Photo News

Die Welt vindt dan weer dat Duitsland nog maar Europese middelmaat is. “En de nederlaag in Nederland verhoogt de kritiek en de druk op de bondscoach.”

LEES OOK:Club-revelatie Danjuma debuteert bij Nederland in ruime zege tegen zwakke Duitsers

Duitsland speelt dinsdag om 20.45u in het Parijse Stade de France waar het wereldkampioen Frankrijk moet trotseren. Frankrijk leidt na twee wedstrijden met vier punten voor Nederland met drie punten. Duitsland staat laatste met één puntje uit twee gespeelde wedstrijden. Verlies in Frankrijk betekent dat de kans op degradatie uit de eerste groep zeer groot wordt.