Vader Kompany wordt eerste zwarte burgemeester

Pierre Kompany, de vader van Rode Duivel Vincent, heeft geschiedenis geschreven: hij wordt de eerste zwarte burgemeester van ons land. Zijn partij Pro Ganshoren, een samengaan van cdH/CD&V en onafhankelijken, haalde 28,3 procent van de stemmen en vormt een coalitie met MR (18,1 procent) en Défi (9,1 procent), het vroegere FDF.

“Ik ben fier en gelukkig en voel me zeer goed”, zegt Pierre Kompany voor de camera van Bruzz TV. “Ik ben hier al meer dan 40 jaar en heb ervoor gekozen om hier te leven, samen met de Belgen van alle gemeenschappen en alle rassen. Ik voel me hier thuis.” Kompany draagt zijn overwinning op aan zijn kleinkinderen. “Ik heb vandaag een droom waargemaakt en hen een voorbeeld gegeven.”

Of hij zijn zoon Vincent al gehoord had? “Ja, hij heeft me de hele namiddag proberen bellen. En toen hij me eindelijk te pakken kreeg, voelde ik meteen dat mijn verkiezing hem veel plezier heeft gedaan. Hij zei dat het een prima week is geworden: België heeft gewonnen, mijn ploeg BX Brussels heeft gewonnen, en mijn pa heeft ook gewonnen.”

Akoord rond

Pierre Kompany was al schepen in Ganshoren en zetelt momenteel in het Brussels parlement voor cdH. Hij weet ook al met welke partijen hij in zee zal gaan. De coalitiepartners vonden op meerdere niveaus al een akkoord. Zo zal Pierre Kompany halfweg het mandaat de burgemeestersjerp afstaan aan Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren). Chantal Desaeger (ProGanshoren) wordt de nieuwe OCMW-voorzitter.

“Ik ben blij dat ik met deze twee sterke partners in staat ben om terug rust te brengen in het politieke klimaat dat de inwoners van de gemeente Ganshoren hebben gekend”, vertelt toekomstig burgemeester Pierre Kompany.

De vader van Vincent Kompany zal zich in het nieuwe gemeentebestuur verder nog omringen door Stéphane Obeid (LVB) als eerste schepen Echevin, Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren) als tweede schepen, Gregory Rase (DéFI) als derde schepen, Marina Dehing Van Den Broeck als Nederlandstalige vierde schepen (ProGanshoren), Sabrina Baraka (LVB) als vijfde schepen, Quentin Paelinck (ProGanshoren) als zesde schepen en Magali Cornelissen (LVB) als zevende schepen.