Regering-Michel ziet Vandeput en De Crem allicht vertrekken

Met minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) dreigt premier Michel twee Vlaamse leden van zijn federale regering te verliezen. Vandeput en De Crem stevenen respectievelijk af op het burgemeesterschap in Hasselt en Aalter en gaven eerder al aan dan voluit voor hun stad te zullen kiezen.

In Hasselt werd Vandeput met zijn N-VA afgetekend de grootste partij. Er was sprake van een voorakkoord tussen CD&V, RoodGroen+ en Open VLD, maar dat sneuvelde op de vooravond van de verkiezingen. Vandeput startte vandaag al coalitiegesprekken op en kondigde zondagavond aan dat hij burgemeester wordt in een coalitie met RoodGroen+ en Open VLD.

Hij liet eerder verstaan meteen ontslag te nemen uit de federale regering wanneer hij effectief burgemeester werd. Een behoorlijk onaangename situatie voor Michel, die de komende weken of maanden een definitieve knoop moet doorhakken in het bijzonder heikele dossier van de vervanging van de F-16’s.

In Aalter werd vandaag gestemd voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente met Knesselare - die Aalter zal blijven heten. De Crem behoudt ook in die nieuwe fusiegemeente een absolute meerderheid. Ook hij liet weten zijn volle aandacht te willen richten op het burgemeestersambt.

Naast Vandeput en De Crem kunnen ook Maggie De Block (Open VLD), Alexander De Croo (Open VLD), Jan Jambon (N-VA) en Theo Francken (N-VA) kunnen de sjerp opeisen in hun gemeente. De laatste drie houden bij een titelvoerend mandaat. De Block zal het burgemeesterschap niet opeisen in Merchtem. Zo kan haar dochter alsnog zetelen in de gemeenteraad.