Onze hoofdredacteur fileert de verkiezingen: “Burgemeesters winnen, behalve als het socialisten zijn”

Voor de partijen was het de eerste confrontatie met de kiezer in vier jaar en een campagne lang leken ze in een strijd op leven en dood verwikkeld. Maar de kiezer liet zich niet zomaar meeslepen door nationale trends. De burgemeesters hebben er op veel plaatsen hun verkiezing in hun gemeente van gemaakt. En als ze geen socialisten waren, zijn ze daar doorgaans ook voor beloond. Vier lessen uit een verkiezingsdag waarbij de verrassing was dat er veel bij het oude bleef.