Resultaat exclusieve poll: scheidsrechters en clubbestuurders verliezen veel geloofwaardigheid

Met 3.622 zijn ze. De voetballiefhebbers die op onze website sportwereld.be deelnamen aan een poll over de geloofwaardigheid van de hoofdacteurs in het Belgisch voetbal. Er worden flinke klappen uitgedeeld. Vooral voor de scheidsrechters en clubbestuurders is de schade niet te overzien.

De poll op onze website werd pas vrijdag om 16 uur opgestart en de reacties waren massaal. Het grootste Belgische voetbalschandaal van de 21ste eeuw heeft flinke wonden geslagen. Het vertrouwen in de integriteit van alle hoofdacteurs is niet zomaar aangetast, de ­affaire heeft echt diepe wonden ­geslagen.

Na de verhalen rond Bart Vertenten en Sebastien Delferière is het bijna logisch dat de scheidsrechters het meest van hun integriteit verloren. Voorheen een baken van vertrouwen, zijn de arbiters van de meest geloofwaardige acteurs plots de minst geloofwaardige geworden. Vertenten en Delferière waren de beste scheidsrechters die ons land rijk was, maar lieten zich volgens het parket inpakken met cadeautjes van de spelersmakelaar Dejan Veljkovic, de spil van dit criminele netwerk. Net als Veljkovic zit Vertenten achter de tralies. Vóór het schandaal bevonden de refs zich met 6,3 op 10 nog in de buurt van de spelers en de trainers. Sinds vorige woensdag is dat gezakt naar 3,7 op 10. Dat is niet alleen een verlies van 2,6 punten op 10, het is ook een flinke buis waar niemand mee mag thuiskomen.

Blauw oog

De tweede groep die op zijn minst een blauw oog opliep, zijn de clubbestuurders. Dat is vooral te wijten aan de clubleiders van KV Mechelen. Financieel directeur Thierry Stee­mans en sportief verantwoordelijke Olivier Somers zitten in de cel op verdenking van criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie, terwijl nog een ­bestuurder van KV Mechelen en twee bestuursleden van Waasland-Beveren enkel werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Dat de clubleiders niet met meer dan twee punten terugvallen, zoals de refs, is vooral terug te brengen op het gegeven dat er ook vóór het schandaal al niet zo veel ­vertrouwen was in de bestuurders. Toen werden ze het minst vertrouwd, nu werden ze op die weinig benijdenswaardige kwalificatie voorbijgestoken door de refs. Maar of ze daar blij mee moeten zijn?

De trainers en de voetballers blijven in vergelijking met de refs en clubleiders redelijk buiten schot. De trainers verliezen meer dan een punt, maar worden net als de voetballers niet gebuisd. Dat is ook te danken aan de val van de scheidsrechters. Terwijl de refs in het verleden zo goed als ongemoeid bleven als het over omkoping ging en de vingers richting spelers wezen, blijkt dat na dit schandaal niet langer een vanzelfsprekendheid.

Het ergst

Misschien zijn de antwoorden op de laatste twee vragen nog wel het ergst. Het geloof in de integriteit van het Belgisch voetbal in het algemeen is onder het vriespunt gezakt. Ook een buis, terwijl het voordien met 6,1 op 10 nog redelijk was. Nu haalt de geloofwaardigheid nog amper 4,1 op 10.

Net zo erg is dat 86 procent van de voetballiefhebbers niet gelooft dat de competitie de afgelopen jaren eerlijk is verlopen. De consument gelooft dus niet in een eerlijk product. Hoe erg is dat?

Betrokkenen die we gisteren trachten te bereiken, belden ofwel niet terug of wilden alleen off the record een reactie kwijt. Ze verwezen naar de uitspraken van Marc Coucke, voorzitter van de Pro League (verzameling van de profclubs) en Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de voetbalbond. Coucke en Verhaeghe ­beweerden de problemen te zullen aanpakken.