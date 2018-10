Ook bijna een week na de feiten blijft het voetbalschandaal nazinderen in de voetbalwereld. Onze chef voetbal Ludo Vandewalle kijkt nog eens terug op de gebeurtenissen van de voorbije dagen en beseft dat er geen tijd meer te verliezen is.

Tijdens de voetbalmatch van onze zoon ging het zaterdag niet over de zege van de Rode Duivels tegen Zwitserland. Op het terrasje in een heuse zomerzon evenmin. Ook niet over de verkiezingen. De “voetbalmaffia ...