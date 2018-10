Waarom slechts één gemeente de hele dag een wit vlekje is gebleven

Zuienkerke - Kijk nog eens goed naar de kaart van Vlaanderen, hierboven. In die bonte kleurenmix valt één wit vlekje op. Daar boven, in West-Vaanderen. Vreemd.

Zondagmorgen was bovenstaande kaart helemaal blank. Naarmate de stemmen geteld raakten, werden de gemeentes ingekleurd volgens de winnende partij.

Maar daar boven in de polders blijft al heel de dag een gemeente wit. Dat is Zuienkerke. En Zuienkerke zal wit blijven, omdat daar zondag niet is gestemd. Correctie: niet is gestemd voor een nieuwe gemeenteraad, wel voor de provincie.

Burgemeester Alain De Vlieghe. Foto: Frank Bahnmuller

Dat er niet is gestemd voor een nieuwe burgemeester komt doordat daar geen uitdager was. In de gemeente van 2.800 inwoners durft niemand het op te nemen tegen zittend burgemeester Alain De Vlieghe van de Lijst Burgemeester. Alleen hij diende een lijst in.

De Vlieghe was niet zo gelukkig met die situatie. “Een constructieve partij, die helpt bij het opbouwen van goed beleid, is welkom. Het is trouwens niet omdat er geen oppositie is, dat niemand on­tevreden is over het beleid. Er zijn altijd mensen die het niet eens zijn met wat we doen”, zei hij voor de verkiezingen nog.

De bevolking van Zuienkerke bij Brugge vindt het prima zo. Hun burgemeester is op elk evenement en weet dus perfect wat in zijn Polderdorp speelt.

