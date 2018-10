Rode Duivels namen afscheid van de man die nóg meer voetbal kijkt dan Lukaku

Thierry Henry is de nieuwe trainer van AS Monaco en stopt per direct als assistent-bondscoach van België. Nacer Chadli en Youri Tielemans zien hem woensdag dus bij hun club, maar wat gaan de Rode Duivels missen aan de voormalige Franse wereldkampioen?

“De Belgische nationale ploeg moet leren winnen. Dit land heeft niet die traditie zoals Spanje en Duitsland om prijzen te pakken. Wij willen dat erin pompen.” Die uitspraak heeft bondscoach Roberto Martinez de laatste jaren tig keer gedaan. En de komst van Thierry Henry was daarvoor erg belangrijk. De Fransman won als speler het WK, het EK, de Champions League, het WK voor clubs, vijf titels en vier bekers in Frankrijk, Engeland en Spanje. “Hij praat daar veel over met ons”, klonk het tijdens het WK bij heel wat spelers. En dan vooral bij Romelu Lukaku. Van hem is geweten dat hij een voetbalfreak is die álle wedstrijden gezien heeft. “Maar Thierry is de enige kerel in de wereld die misschien nog meer voetbal kijkt dan ik”, zei Lukaku aan The Player’s Tribune. “We praten over alles, zelfs over de Duitse tweede klasse.”

“Zal het zeker maken”

Wanneer we op het WK de Duivels vroegen naar de precieze rol van Henry – toen nog als T3 – klonk het altijd dat het “mooi is om met zo’n grote naam te mogen samenwerken”. Maar als je daar dan dieper op in wilde gaan, kwamen ze niet verder dan “dat hij zijn ervaring aan ons doorgeeft”. Echt concrete antwoorden waren er nooit. Dries Mertens vatte het misschien nog het best samen: “Voor hem is het ook een leerschool. Dit zijn de eerste jaren als coach, dus hij praat en doet nog niet zo veel. Hij is meer aan het leren, de zaken aan het oppikken.” Lees: zijn bijdrage hoeft niet overschat te worden.

Henry werd assistent om zijn Pro Licence te behalen. Nu bij Monaco zal pas echt duidelijk worden welke waarde hij als trainer heeft. Maar Eden Hazard twijfelt niet. “Hij heeft alles om het te maken als hoofdtrainer. De ervaring als speler, het charisma en ook twee jaar ervaring als assistent-bondscoach. Ik denk dat hij een grote carrière kan maken.”