NATIONS LEAGUE. Italië kan na meer dan een jaar nog eens winnen, Russen te sterk voor Bolat

In de Nations League stonden er zondag slechts zeven wedstrijden op het programma waarvan slechts één in de A-League. Daarin haalde Italië het in Polen met het kleinste verschil (0-1).

Voor de Italianen was het van 9 oktober 2017 geleden dat ze nog eens een officiële wedstrijden konden winnen. Toen ging de Squadra winnen op het veld van Albanië dankzij een doelpunt van Candreva. De tien daarop volgende wedstrijden - met inzet of vriendschappelijk - werden allemaal verloren of gelijkgespeeld. Tot zondagavond in Chorzov. Al was het tot de 92ste minuut wachten op de bevrijdende treffer van linksachter Biraghi.

GOOAAL | La Squadra Azzurra maakt er helemaal op het einde dan toch nog van! #POLITA pic.twitter.com/eDnMZvy6wa — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 14, 2018

In de overige partijen kwamen enkele spelers uit de Jupiler Pro League in actie. Sinan Bolat verdedigde het doel van Turkije op het veld van Rusland. De Antwerp-doelman kon niet verhinderen dat zijn land de boot inging (2-0) na doelpunten van Neustaedter en Cherysev. Bij Roemenië stond Standard-middenvelder Marin in de basis bij het gelijkspel (0-0) thuis tegen Servië bij wie Tadic nog voor de pauze een strafschop miste. Bij Montenegro speelde Oostende-verdediger Tomasevic de ganse partij in de zege (1-4) op het veld van Litouwen. Genk-spits Edon Zeghrova tenslotte stond in de basis bij Kosovo op het veld van Faroër (1-1) maar werd een kwartief voor affluiten naar de kant gehaald.