ANALYSE. SP.A kleurt bloedrood: verlies in Vlaanderen, ‘maar ze hadden erger gevreesd’

Brugge zijn ze kwijt, Oostende dreigt hen te ontglippen en Gent wankelt. Enig lichtpuntje voor de socialisten is Leuven, waar Mohamed Ridouani persoonlijk zelfs beter scoort dan Louis Tobback. Al boert de partij ook daar achteruit. Voorzitter John Crombez verbond zijn lot aan de steden. Dan doet zo’n uitslag pijn. “Het is een gemengd resultaat”, zegt hij. “Opstappen is dus niet aan de orde.”