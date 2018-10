ANALYSE. Blauw versterkt positie: Open VLD mag blijven dromen van vier burgemeesters in centrumsteden

Gwendolyn Rutten wilde vier sjerpen in de centrumsteden. Die twee extra exemplaren waren gisteravond verre van binnen, maar de Open VLD-voorzitster kon toch met een brede smile huiswaarts. De Open VLD-burgemeesters in Mechelen en Kortrijk knalden naar een grandioze overwinning. En in Gent bewees Mathias De Clercq dat hij met zijn burgemeestersambities toch minder aan het bluffen was dan velen dachten.