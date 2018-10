ANALYSE. Partij van Almaci claimt “Groene Zondag”, maar de ambities werden niet gehaald

Mee aan de macht in twee op de drie centrumsteden, Bart De Wever van de troon stoten in Antwerpen, en misschien zelfs de sjerp in Leuven. Hoewel Groen het gisteren op veel plaatsen uitstekend deed, heeft de partij haar eigen torenhoge ambities niet waargemaakt. “Toch was dit een Groene Zondag”, zegt voorzitter Meyrem Almaci.