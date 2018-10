Sarah zoekt deken uit jaren 80 voor haar zus met autisme: “Wie heeft nog zo’n deken in de kast liggen?”

Sarah Vanbelle (33) uit ­Antwerpen wil Lotte, haar zus met autisme, voor haar 29ste verjaardag volgende maand iets speciaals cadeau doen: het deken waar Lotte al jaren gehecht aan is. Enfin, eentje dat minder versleten is dan het origineel, want daarin zit een groot gat.

Sarah heeft het dan ook al sinds 1984, gekregen bij haar geboorte. Al heeft haar jongere zus er altijd meer aan gehad. “Maar nu is het dus versleten. We hebben Lotte al een ander deken ­cadeau gedaan, maar dat is niet hetzelfde.”

Want het blauwe deken met een wit dier nam Lotte als kind overal mee. “Met vakantie of op ­internaat, bijvoorbeeld. Het maakte op reis gaan ­gemakkelijker, omdat ze bij nieuwe aanpassingen nog ­altijd iets bekends bij zich had.”

Opvallend: Lotte zag zelf een ­oproep van iemand met down die opnieuw een knuffel zocht en ze vond die ook op de rommelmarkt. “Maar haar deken vindt ze daar niet, en ook niet in de in de kringwinkel. Vandaar onze oproep: wie heeft nog hetzelfde dekentje in de kast liggen?”