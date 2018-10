De trofee is binnen voor Wouter Beke. De CD&V-voorzitter wou absoluut de lokale heerschappij van zijn partij behouden en dat is ­gelukt. En ook in steden zoals Brugge, Genk en Roeselare scoren de christendemocraten goed. Maar in dé stad in Vlaanderen, ’t Stad, daar valt het resultaat tegen.