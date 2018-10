Nu zelfs met kalasjnikov geschoten op politie

Bij een achtervolging die zaterdagnacht begon in de provincie Luik, zijn twee agenten beschoten. Een agente werd in de benen geraakt, haar collega in het hoofd en de romp. De daders konden ontkomen. “Ze schoten met een kalasjnikov en konden te voet ontsnappen”, zegt de parketwoordvoerder van Verviers.

Vrijdag nog voerde de politie actie om het toenemende geweld tegen agenten aan te klagen. Een dag later vond al een nieuw, zwaar geval van agressie plaats. Het was niet meer dan een routinecontrole waarvoor de agenten een wagen met daarin vier personen wilden stoppen in het Waalse Dison (Luik). De bestuurder sloeg echter meteen op de vlucht, waarop de agenten de achtervolging ingezet hebben. De wagen ging de snelweg op richting Spa. Even later botsten de vier op een politiepatrouille van de zone Fagne.

De vluchtende bestuurder maakte meteen een U-bocht en ging tegen de richting in de E42 weer op. Daar probeerde de politie het voertuig klem te rijden in de buurt van Spa, maar de agenten van de zone Vesdre werden meteen onder vuur genomen met een oorlogswapen.

Agente Catherine S. werd daarbij in beide benen geraakt. Een kogel bleef zitten in haar rechterbeen. Haar collega Salvatore G. raakte gewond in het hoofd en kreeg een kogel in de romp. Beiden zijn er erg aan toe, maar verkeren niet meer in levensgevaar.

De daders konden ontkomen. Er is een zoektocht aan de gang in de regio van Spa, heeft de procureur van het parket van Verviers gisteren verklaard. “De daders zijn uitgestapt en schoten met een zwaar wapen op de politie. Daarna vluchtten ze te voet weg”, aldus de procureur van Verviers. “Ze worden opgespoord.” Of de spoorloze daders gezocht moeten worden in terreurmiddens of in het zware banditisme, is nog niet duidelijk.

Zowel premier Charles Michel (MR), minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als binnenland­minister Jan Jambon (N-VA) haastte zich op Twitter om steun uit te spreken voor de getroffen politiemensen. “We moeten onverzettelijk zijn tegenover geweld op ordediensten”, aldus Michel.

Strenger straffen

Het maakt allemaal niet veel indruk bij vakbondsman Vincent Houssin van het VSOA. “Opnieuw zijn politiemensen slachtoffer van geweld. We vragen al vele jaren aan onze ministers om dergelijke feiten hard aan te pakken. Maar onze vrees blijft dat die daders, als ze gevat worden, weer gaan wegkomen met geitenwollensokkenstraffen. Zoals in de zaak van Kitty waar onlangs een dader vervroegd werd vrijgelaten”, klinkt het bars. “Want het klopt dat Geens een voorstel heeft om de wet te verstrengen. Geweld tegen de politie kan dan strenger bestraft worden. Maar er blijven achterpoortjes open. Als de slimme advocaat van de daders een trieste jeugd of wat dan ook inroept als verzachtende omstandigheid, doet dat de strengere wet meteen teniet. Heel ontgoochelend allemaal.”

In 2017 waren er 849 pv’s voor geweld tegen politie. In 2016 ging het om 789 feiten.