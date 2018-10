ANALYSE. Grote N-VA-golf blijft uit, maar Antwerpen kleurt wel geel

“Opnieuw vooruitgaan.” Dat was de ambitie van N-VA. De partij wilde zich eindelijk lokaal verankeren in Vlaanderen. Maar N-VA boert op heel wat plekken achteruit. Vooral in West-Vlaanderen krijgt het klappen. Waar sterke figuren opkwamen, doet de partij het wél goed. En zowel de stad als provincie Antwerpen blijven in gele handen: daar trekt de partij zich aan op.