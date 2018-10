Geen schepen en ook niet terug naar Puurs. Wat nu met Kris Peeters?

“Ik heb mijn politiek kapitaal ingezet”, zei Kris Peeters (CD&V) gisteravond. Maar met 10.286 voorkeurstemmen – minder dan nieuwkomer Jinnih Beels (SP.A) en Peter Mertens (PVDA) – heeft dat kapitaal niet gerendeerd. Zijn partij strandt in Antwerpen op 6,78 procent van de stemmen, een Peeters-effect blijft uit. “Het resultaat is wat het is”, zei de moegestreden vicepremier. “Ik vond het niet verantwoord de jonge mensen het risico te laten ­nemen, dus heb ik het zelf gedaan.”

Na de stembusgang bewees hij nog zijn innerlijke kalmte met een blik op zijn sporthorloge. Hartslag 54. Na het tellen van de stemmen landde hij op hartslag 63. Opnieuw rustig, toen bleek dat de burgemeesterssjerp niet voor hem bestemd zou zijn. Had hij zich enkele weken geleden nog laten ontvallen dat hij er zelfs met 5 procent van de stemmen voor zou gaan, noemde hij dat plan gisteravond “niet echt realistisch”.

Ook een schepenambt ambieert hij niet. “Ook geen havenschepen, neen. Ik blijf vicepremier. Maar als we mee aan tafel worden gevraagd, zal ik hard onderhandelen voor de mensen op mijn lijst.”

Dat hij teleurgesteld is over die uitkomst, wilde Peeters niet gezegd of getoond hebben. Hij ging in het Felixpakhuis gewillig met zijn achterban op de foto, dronk een pint, hield een felle speech en er kon nog een oprechte glimlach van af. Ook die achterban glimlachte hartelijk op de achtergrond – op instructie van een medewerker – en liet in de zaal zo weinig mogelijk lege plekken vallen.

Foto: DBA

Peeters zelf deed nog zijn best om erop te wijzen dat twee van de drie doelstellingen ruim gehaald zijn. “We wilden CD&V in Antwerpen op de kaart zetten, en daarin zijn we geslaagd. We wilden de partij hier vernieuwen en verjongen. Wel, we hebben nog nooit zo’n diverse en jonge lijst gehad.”

Maar over de derde doelstelling – een goed resultaat – klonk tussen de woorden door toch de teleurstelling. “Als u mij vraagt of ik liever meer had gehad, wel natuurlijk. Ik had een cijfer in gedachten tussen de 7 en de 10 procent. Het is nu wat aan de lagere kant, maar het blijft een mooi resultaat gezien vanwaar we komen. Ik heb informatie opgevraagd over de laatste peiling toen we met CD&V alleen opkwamen, uit 2011, en toen hadden we één zetel.”

En toch. Voor een vicepremier en een partijboegbeeld blijft het mager, die goed tienduizend voorkeurstemmen. “Veel voorkeurstemmen behalen is leuk, minder voorkeurstemmen behalen is minder leuk”, zei hij laconiek. Toch heeft hij geen spijt dat hij het heeft geprobeerd. “Ik heb zelden spijt van de beslissingen die ik neem. Ik heb me ingezet omdat ik het toen en nu nog steeds niet verantwoord vind om jonge mensen hier de risico’s te laten nemen, terwijl ik rustig in het groen achter blijf.”

Niet terug naar Puurs

Naar dat groen in Puurs gaat hij overigens niet terug. “Zeker”, is het stellige antwoord op de vraag of hij in Antwerpen blijft. “Ik vind dat wij op een correcte wijze campagne gevoerd hebben, en dat kan niet van iedereen gezegd worden. Door het fel hameren op mijn verhuis is dat diep bij de Antwerpenaren doorgedrongen. Tot in het stembureau toe vroegen mensen me of ik niet in Puurs moest gaan stemmen. Ik wil het niet als drogreden gebruiken, maar ik vind het jammer dat maar één iemand geviseerd is. In andere partijen zijn ook mensen verhuisd. In Genk is dat een groot succes geworden, hier minder.”

Hij stelt zich beschikbaar voor coalitiegesprekken, maar zegt er al meteen duidelijk bij dat de andere partijen rekening zullen moeten houden met de “visie” van CD&V. Ook een plek in de oppositie sluit hij niet uit.

Hoe dan ook komt zo een einde aan wat Peeters zelf “een bitse campagne” noemt. “We zullen op een rustig moment wel kijken wat beter had gekund. Ik feliciteer de winnaars. Het is nu aan hen om het initiatief te nemen. ”