In Oostende wordt het een rondje pokeren op het hoogste niveau

Bart Tommelein (Open VLD) kreeg de meeste voorkeurstemmen en ziet zichzelf al als burgemeester van Oostende. Maar Johan Vande Lanotte bleef met zijn Stadslijst wel de grootste. Dus start een spelletje poker.

Allebei hielden ze een overwinningsspeech. Want allebei zagen ze een “duidelijk signaal van de kiezer”. Vande Lanotte zag dat zijn Stadslijst met 22 procent nog altijd de grootste is – ook al verloor hij 10 procent. En Tommelein juichte, want Open VLD stijgt naar 19,8 procent én hij heeft 1.000 voorkeurstemmen méér dan zijn grote concurrent. “Dit is duidelijk”, zei Tommelein. “De Stadslijst verliest zwaar, voor de tweede opeenvolgende keer. Het is tijd voor een coalitie van de vernieuwing: Open VLD, Groen én N-VA.”

Direct een paringsdans dus, maar het is nog maar de vraag of die coalitie zomaar lukt. Want Groen en N-VA, dat is water en vuur. Dat maakte Groen-kopman Wouter De Vriendt direct duidelijk op Twitter: “Wij feliciteren Bart Tommelein en roepen hem op om te kiezen voor een stabiele, positieve paarsgroene coalitie die de wil van de kiezer reflecteert, met hem als burgemeester.”

Als het van Groen afhangt, komt er dus een coalitie met de Stadslijst. Vraag is alleen: wie levert dan de burgemeester? De grootste partij? Of de partij die stemmen won en de populairste politicus heeft? Beide titanen kunnen het spel nu hard spelen.

Dus begon gisteravond al een spelletje poker op het hoogste niveau. “Claimt Tommelein al de sjerp? Dat is zijn goed recht”, zei Vande Lanotte. “Ik denk vooral dat we eerst eens goed moeten samenzitten.” Toen hij de vraag kreeg of hij in een coalitie zou stappen met Tommelein als burgemeester, bleef Vande Lanotte geheimzinnig: “Daar ga ik nu niet op antwoorden. Ik laat vanavond niet te veel in mijn kaarten kijken.”