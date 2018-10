PS beperkt de schade in Wallonië

Terwijl in Brussel elektronisch werd gestemd, greep Wallonië terug naar potlood en papier. Daardoor kwamen de resultaten ­tergend traag binnen. Toch werd al snel een trend duidelijk: de traditionele partijen – PS, MR en CDH – verliezen terrein, ­terwijl Ecolo en PTB komen opzetten.

In Bergen, de thuisbasis van PS-voorzitter Elio Di Rupo, behouden de socialisten nipt de absolute meerderheid. Op het vlak van voorkeurstemmen moet Di Rupo – lijstduwer ­omdat hij in mei een ­federale comeback ambieert – wel zijn lijsttrekker en toekomstige burgemeester Nicolas Martin ­laten voorgaan. Een coalitie met Ecolo, dat in heel Wallonië sterk groeit, ligt voor de hand.

In Charleroi, waar Paul Magnette een absolute meerderheid verdedigde, verliest PS terrein maar blijft de partij wel veruit de grootste. Hier is de ­extreemlinkse PTB de tweede partij geworden. Ook in Luik zou PS de grootste blijven, blijkt uit een peiling van RTL-TVi, want door problemen bij het tellen bleven definitieve resultaten uit.

Federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) slaagde er niet in om Doornik te veroveren op de PS van Rudy ­Demotte; die laatste smeedde al meteen een coalitie met Ecolo. Al kan MR zich wel optrekken aan het goede resultaat van Waals minister-president Willy Borsus in Marche-en-Famenne. Voor CDH waren alle ogen gericht op Bastogne, waar nationaal voorzitter en burgemeester Benoît Lutgen werd uitgedaagd door zijn eigen broer, die de verzamelde oppositie aanvoerde. De “broedermoord” draaide uit in het voordeel van de CDH-voorzitter.