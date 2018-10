Groene golf in Brussel

Het zag er even naar uit dat het in Brussel een nek-aan-nekrace zou worden tussen de door schandalen geplaagde PS van burgemeester Close en Ecolo-Groen. Maar naarmate de avond vorderde, vergrootten de socialisten hun voorsprong.

De groenen lieten wel de liberalen van MR, die in de Brusselse coalitie zaten, achter zich. Lijsttrekker Benoit Hellings van Ecolo-Groen sprak des­alniettemin over een “immense overwinning”: “De Brusselaars willen Groenen in de cockpit en wij zijn er klaar voor.” De sterkste stijging komt echter op naam van de extreemlinkse PTB-PVDA, die net geen 10 procent wint.

Elders in het Brussels Gewest is dezelfde trend te zien. In elk van de ­negentien Brusselse gemeenten is sprake van een “groene golf”: “Groen en Ecolo zijn al jaren zeer sterk bezig in Brussel”, zegt een tevreden ­nationaal voorzitster Meyrem Almaci. “De sterke groene overwinning toont dat de kiezer wil dat de Brusselse gemeenten een steviger ecologisch beleid voeren.” Ook extreemlinks breekt door in flink wat andere Brusselse gemeenten zoals Molenbeek, Sint-Gillis en Anderlecht.

Net als in Brussel-stad bleef de voorspelde doorbraak van N-VA en Défi zo goed als overal uit. “Ik zie ons eerder doorbreken bij de volgende ­verkiezingen”, reageerde Bart De Wever.