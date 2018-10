Zo duur geworden dat boeren bidden om lagere prijzen. Hoe vanille een kleine oorlog doet losbarsten

Bijna even duur als zilver is vanille geworden. Toch de echt goede, die uit ­Madagaskar komt. Het was lang een zegen voor de arme inwoners van het eiland, maar het begint steeds meer op een vloek te lijken. De prijs is zo snel gestegen dat het gelukszoekers heeft gelokt. En professionele bendes die geweld niet schuwen. Boeren bidden meestal om hoge prijzen, die op Madagaskar hopen dat de prijs volgend jaar zakt. Zodat dat de vanilleoorlog misschien luwt.