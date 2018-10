Vandeput wordt burgemeester in Hasselt, dumpt CD&V en pakt rood, groen en blauw mee

Hasselt - Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wordt de nieuwe burgemeester van Hasselt. N-VA heeft als grootste partij een coalitie gevormd met RoodGroen+ en Open Vld. Vandeput verlaat vanaf januari de federale regering.

Het beloofde moeilijke onderhandelingen te worden in Hasselt, maar Steven Vandeput (N-VA) komt snel met een verrassende coalitie. Hoewel Open VLD strikt gezien niet noodzakelijk is, worden de liberalen toch in de nieuwe bestuursploeg opgenomen. Huidig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) wordt zo buitenspel gezet.

“Politiek is een zaak van inhoud en van mensen. Wij hebben ons samengezet en inhoudelijke discussies gehad. We hebben gekeken of we elkaar konden vinden en het is indrukwekkend hoeveel we gemeen hebben in onze programma’s”, zegt Vandeput. “We zijn ervan overtuigd dat we Hasselt de toekomst kunnen geven die Hasselt verdient. Een echte visie, weg van het middelmatige, en terug excelleren en bij de besten zijn. Niet alleen in Limburg en Vlaanderen, maar ook in de Euregio.”

Vandeput wil zich volledig op Hasselt storten en stopt dus vanaf januari als minister van Defensie. “Dat is het gevolg natuurlijk, het is niet combineerbaar. Ik zal mijn ministerambt neerleggen, maar ik heb geen flauw idee wie mij gaat opvolgen”, besloot Vandeput.

Voorakkoord sneuvelt

Eigenlijk was er in Hasselt een voorakkoord tussen RoodGroen+, Open VLD en CD&V, maar dat sneuvelde dus op de verkiezingsavond. “We hebben vastgesteld dat de onderhandelingen met CD&V tot niets hebben geleid, omdat we te weinig stoeltjes hadden”, zei RoodGroen+-lijsttrekker Marc Schepers (SP.A) bij TVL.

Open VLD moet mee zorgen voor een stabiele meerderheid. “Ik mis vandaag een visie in de stad. Het is belangrijk dat we een richting aangeven waar we naartoe willen”, aldus Hans Similon (Open Vld). “Ik heb aan tafel gemerkt dat die visie er wel is en dat we wel dezelfde toekomst willen voor de stad. We kwamen al heel snel tot een aantal overeenkomsten.”

Ook Groen maakt deel uit van het bestuur en wil uiteraard voor groene accenten zorgen. “Ik denk dat dat een domein is waar we elkaar zeker goed in vinden. In de gemeenteraad waren we het daar al vaker over eens, ook al had je het verschil tussen meerderheid en oppositie”, stelt Joost Venken (Groen). “We zijn blij met ons resultaat en stappen dan ook met veel vertrouwen in deze coalitie.”