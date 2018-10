Prins Harry en Meghan gaan down under

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan verblijven momenteel down under. Maandag start een zestiendaagse rondreis, waarbij ze zowel Australië, Fiji, Tonga als Nieuw-Zeeland zullen aandoen. Het gaat om hun eerste buitenlandse bezoek sinds ze in mei in het huwelijk traden.

Om 6 uur Australische tijd is hun Qantas-vlucht vanuit Londen geland in Sydney. Maar om te bekomen van de jetlag, start het officiële programma pas dinsdag.

Er staan politieke ontmoetingen op het programma, net als een boottochtje in de haven van Sydney, een bezoek aan Taronga Zoo - inclusief knuffelen met koala’s - en een meet and greet met de bevolking aan het operagebouw.

Het doel van de reis is echter het bijwonen van de Invictus Games - een paralympisch sportevenement voor gewonde militairen -, dat zaterdag start in Sydney. Prins Harry is oprichter van deze Spelen.

Het prinselijk paar brengt ook nog een bezoek aan Dubbo, een stadje in agrarisch gebied, waar de boeren erg te lijden hebben onder de droogte.

Donderdag staat een tramrit in Melbourne op het programma, gevolgd door een ontmoeting met Aboriginal rangers en een bezoek aan het toeristische Fraser Island in Queensland.