Miljoenen Belgen hebben zondag een duidelijk signaal gegeven door in het stemhokje hun stem uit te brengen voor de mensen die zij het beleid in hun gemeente en provincie willen toevertrouwen. Dat leidde in bijna de helft van de gemeenten en steden al tot een akkoord over de coalitie, maar er moeten ook nog heel wat nieuwe stads- en gemeentebesturen gevormd worden. Volg 'the day after' hier LIVE.