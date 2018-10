Portugese EK-held komt eindelijk nog eens piepen, Bruma scoort klassegoal tegen Schotland

Geen Nations League voor Portugal afgelopen weekend. Concurrenten Polen en Italië (0-1) speelden tegen elkaar en dus organiseerden de Portugezen een oefeninterland. Schotland werd met 1-3 verslagen dankzij goals van Helder Costa, Eder en Bruma. Steven Naismith milderde in de extra tijd voor de Schotten in Hampden Park.

Eder kennen we natuurlijk als de invaller die Portugal de Europese titel bezorgde in 2016. De nu 30-jarige spits scoorde toen het enige doelpunt in de finale tegen Frankrijk. Daarna werd het echter wat stil rond Eder. Hij speelde sindsdien amper 145 minuten en vier wedstrijden voor de nationale ploeg. Hij maakte op clubniveau de verhuis van Lille naar Lokomotiv Moskou.

GOAL | Eder verdubbelt de score voor Portugal! ??



0??-2?? #SCOPOR ??????????????????

Het derde Portugese doelpunt was er eentje om van te smullen. De 23-jarige Bruma, speler van RB Leipzig, werkte een actie op heerlijke wijze af. De afwezige Cristiano Ronaldo zou trots zijn.