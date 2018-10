Donald Trump erkent bestaan van klimaatverandering, maar twijfelt aan de oorzaak

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met CBS News toegegeven dat klimaatverandering een realiteit is. Maar hij twijfelt wel nog steeds of die klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit.

“Ik denk dat er iets aan het gebeuren is. Iets is aan het veranderen - ik denk niet dat het een hoax is”, aldus Trump in het televisie-interview, na de doortocht van de verwoestende orkaan Michael. Maar tegelijk blijft Trump twijfelen aan de oorzaak van de opwarming van de aarde. “Ik weet niet of dit aan de mens ligt. Ik wil dan ook geen miljarden en miljarden dollars uitgeven. Ik wil geen miljoenen en miljoenen jobs zien verdwijnen.” Hij liet uitschijnen dat de opwarming zich ook misschien vanzelf weer zal herstellen.

De Amerikaanse president wees erop dat vele experts rond klimaatverandering een belangrijke politieke agenda hebben.

In het verleden liet Trump zich nog sceptisch uit over het feit of er nu echt sprake was van klimaatverandering. De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar ook terug uit de klimaatakkoorden van Parijs, waarbij concrete afspraken gemaakt werden om de opwarming van de aarde tegen te gaan.