Franstalige krantencommentaren: “België is meer dan ooit verdeeld”

De Franstalige krantencommentaren noemen de verkiezingsuitslag in het zuiden van het land “een waarschuwing voor de traditionele partijen”. Tegelijkertijd wordt ook gewaarschuwd voor een “België dat meer dan ooit verdeeld is”. In Wallonië is links de grote winnaar van de verkiezingen.

De Franstalige socialisten blijven de grootste partij in het zuiden van het land. Hier en daar noteert de PS verlies, maar een echte afstraffing voor Publifin of Samusocial is het niet. Ecolo, en in mindere mate ook de extreemlinkse PTB, zijn de grote winnaars in Wallonië.

Politiek hoofdredactrice van Le Soir Béatrice Delvaux noemt de uitslagen in Wallonië “een waarschuwing voor de traditionele partijen”. “Zin in verandering, een nood aan radicalisering, duidelijke boodschappen en concrete levensprojecten. Dat moeten we onthouden van de resultaten van deze zondag in een Franstalig België dat de linkse partijen kiest die geen abonnement hebben op de macht, en de traditionele formaties afstraft”, schrijft ze. “Een groene golf in Brussel, waar de MR een gigantische opdoffer te verwerken krijgt, een ultra-rode golf in Wallonië, waar de PS het gelag betaalt”, klinkt het. “De kiezers hebben aan politiek gedaan en hun keuze duidelijk gemaakt. Dat is een teken van de vitaliteit van de Belgische democratie, en dat is niet niks in het huidige Europa. Maar de winst voor PTB aan Franstalige kant en voor extreemrechts in Vlaanderen tonen een groeiende kwaadheid en teleurstelling in de politiek, waaraan dringender dan ooit een antwoord moet worden geboden.”

Ook voor Demetrio Scagliola in SudPresse toont de uitslag “de wil voor verandering, een alternatief, en in mindere mate de wil om schoon schip te maken die door Europa gaat en die onmiskenbaar ook vertaald is in de stembus”. Voor de SudPresse-hoofdredacteur zijn Ecolo en de PTB dat “echte alternatief” gebleken. “De groenen profiteren van de klimaatvrees, de voedselschandalen en ethische kwesties om ‘incontournable’ te worden, zeker in Brussel. De PTB surft op de golf van sociale malaise en profiteert van het gat dat de socialisten laten.” Scagliola waarschuwt tegelijkertijd voor een verdeeld land. “De wil voor verandering en vernieuwing situeert zich in Franstalig België vooral aan de linkse kant, wat het land onbestuurbaar zou kunnen maken in 2019, met een erg links Wallonië en een rechtser Vlaanderen.”

Eenzelfde waarschuwing in La Dernière Heure. “Een land dat meer dan ooit sociologisch in twee is gedeeld, is vandaag uit de stembus gekomen”, schrijft hoofdredacteur Jean-Marc Gheraille. “In Wallonië en Brussel zien we twee identieke fenomenen. Ten eerste: de PS, die ondanks de affaires de meubelen heeft kunnen redden. De PTB maakt zijn intrede in verschillende gemeenteraden, maar het is niet zeker dat ze ook aan de macht komen. Ten tweede: de grote winnaar heet Ecolo”, klinkt het. “De partijen hebben nog zeven maanden om hun programma te verfijnen en zonder twijfel ook hun accenten te verharden op bepaalde assen. Op links voor de PS, voor N-VA waarschijnlijk op vlak van veiligheid en het communautaire. Dat voorspelt al bijzonder delicate onderhandelingen federaal.”