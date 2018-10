Cristiano Ronaldo Junior dolt zoals zijn vader: hakje, dribbel en scoren (twee keer zelfs)

Interlands laat Cristiano Ronaldo voorlopig aan zich voorbijgaan. De Portugees is verwikkeld in een juridische strijd na een aanklacht van seksueel misbruik en wil zich daarnaast concentreren op zijn nieuwe club, Juventus. En op zijn zoon, die aan de slag is in de jeugd van de Oude Dame. Ronaldo plaatste zondag met veel fierheid een video online waarin Junior, met het nummer 7 natuurlijk, twee keer scoort. Vooral het eerste doelpunt mocht er echt wel wezen aangezien CR7 Junior scoorde na een lekkere actie.