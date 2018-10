Lukaku verrast met uitspraak over transfer, Mertens twijfelt aan Juventus en onthult: “Wilde zelf op de bank”

Romelu Lukaku en Dries Mertens speelden afgelopen vrijdag een grote rol in de Nations League-overwinning van de Rode Duivels tegen Zwitserland. Niet veel later verschenen beide heren in La Gazzetta dello Sport.

Lukaku kreeg spreektijd in de roze sportkrant omdat Manchester United in dezelfde Champions League-groep zit als de Oude Dame. Op 23 oktober krijgen de Red Devils de Italiaanse kampioen over de vloer op Old Trafford. Twee weken later trekken Lukaku en co naar Turijn. Momenteel leidt Juve de dans met zes punten, Man United telt er vier na twee speeldagen.

“Juventus heeft een geweldig project en ze blijven maar doorgaan”, aldus ‘Big Rom’. “Elk jaar lijken ze sterker te worden. Juve is zonder twijfel een van de twee, drie beste teams in Europa. Ze hebben een geweldige coach op de bank zitten en fantastische speler in elke linie.”

“Cristiano Ronaldo valt natuurlijk het meeste op, maar je moet ook uitkijken voor anderen. Paulo Dybala is nu al indrukwekkend en wordt beter en beter. Daarnaast hou ik van Douglas Costa. Hij was een geweldige aankoop en heeft doorheen zijn carrière altijd getoond dat hij het verschil kan maken.”

Lukaku hoopt dat Man United Juventus het vuur aan de schenen kan leggen en liet zich ook verrassend uit over een transfer naar de Serie A. In het verleden werd hij al wel eens gelinkt aan de Oude Dame. “We zitten in een moeilijk groep, maar natuurlijk willen we bovenaan eindigen. Naar Italië zoals mijn broer? Waarom niet? Ik hoop dat het gebeurt”, aldus de Rode Duivel.

“Juve overtuigt niet”

Dries Mertens is intussen bezig aan zijn zesde seizoen in de Serie A bij Napoli. De Partenopei kwamen de voorbije jaren enkele keren dicht bij de derde titel uit de clubgeschiedenis, maar moesten het telkens afleggen tegen de Bianconeri. Die gaan ook dit seizoen aan kop met 24 punten uit acht wedstrijden. Napoli is tweede met 18 punten, maar Mertens blijft ook na de 2-1-nederlaag in de onderlinge confrontatie positief.

“Dat was een zeer ongelukkige wedstrijd”, vertelt de Rode Duivel in de Gazzetta. “Maar we hebben weer bewezen dat we klaar zijn voor de strijd. We vechten en tonen geen angst. Juventus heeft geweldige spelers binnengehaald en zijn sterker dan vroeger, maar eerlijk? Ze hebben me nog niet overtuigd tot nu toe. Wij gaan voor de titel want dit Juve gaat in de problemen komen en dan zullen wij profiteren.”

Mertens zag coach Maurizio Sarri naar Chelsea vertrekken en speelt nu onder Carlo Ancelotti. Die speelt met een 4-4-2 en niet meer met de 4-3-3 waarin onze landgenoot vaak scoorde als spits. “Ik was moe na het WK, miste een deel van de voorbereiding en dus was het niet makkelijk. Ik heb met Ancelotti gesproken en hem gezegd dat ik aanvankelijk minder wilde spelen. Ja, schrijf maar op: het was mijn eigen keuze om op de bank te zitten, niet die van de trainer!”

Voor Mertens was er de voorbije jaren interesse uit het buitenland (waaronder uit Engeland en China), ook afgelopen zomer. “Er was wel wat maar ik heb die aanbiedingen nooit overwogen”, zegt hij. “Ik ben gelukkig bij Napoli, dat heb ik altijd gezegd. Ik wil het hier goed doen en heb nog een contract tot 2020. Er is nog niet gesproken over een verlenging. Ik ben ook 31 jaar intussen. Sommigen vergeten misschien dat ik een kleine oude man ben omdat ik er zo jong en levendig uitzie.”