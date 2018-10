Bart De Wever reikt Groen de hand: “Als er hand wordt uitgestoken, moet je bereid zijn om uit loopgraven te komen”

Antwerpen - De dag na zijn verkiezingsoverwinning beseft Bart De Wever dat een coalitie vormen in zijn Antwerpen niet evident wordt. Hij gaat dan ook alle partijen uitnodigen. “Ik trek de deur voor niemand dicht”, zei hij bij Radio 1.

Het was een moeilijke nacht voor Bart De Wever, schipperend tussen vieren en nadenken over de toekomst na zijn verkiezingsoverwinning van zondag. Maar wat nu?

“We hebben een krappe meerderheid”, zei hij op Radio 1. “Dat is niet evident in een grote stad. Daar heb je een stabiel bestuur nodig. Maar het is ook niet onmogelijk.”

“Ik heb de andere partijen ervan op de hoogte gebracht dat ik de rol van formateur op mij neem. Ik doe geen enkele deur dicht. Ook de posities van extreemrechts en -links wil ik bekijken, hoewel ik ervan overtuigd ben dat besturen met hen onmogelijk is. Ook bij Groen trek ik de deur niet dicht”, aldus De Wever bij Radio 1 en VTM. “Ik vraag me af of we niet uit de polarisatie kunnen treden. Als er een hand wordt uitgestoken, moet je bereid zijn om uit de loopgravensfeer te treden. De coalitie in Antwerpen verderzetten is niet evident.”