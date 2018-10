Nederland eindelijk nog eens fier op Oranje: “Als herboren naar Brussel” (al is het nog te vroeg voor de polonaise)

Het Nederlandse voetbal leeft weer. Oranje was afgelopen weekend met 3-0 te sterk voor Duitsland, nadat het ook al indruk maakte tegen wereldkampioen Frankrijk. Dinsdag zakken de Nederlanders af naar Brussel.

“We houden weer van Oranje”, vat het Algemeen Dagblad het gevoel bij onze Noorderburen perfect samen. “De winst op Duitsland kan een ijkpunt zijn voor deze nieuwe lichting Oranje-spelers. Een kantelduel zoals Ierland-Nederland dat in 1983 ook zou blijken voor de succesgeneratie rond Ruud Gullit en Marco van Basten. Nog zo’n voorbeeld: Nederland-Schotland in 2003, de definitieve doorbraak van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Een voorbode van al het moois dat zou volgen.”

Er is lof maar geen opperste feeststemming. “Oranje reist als herboren naar Brussel voor het oefenduel met de Rode Duivels. Het spel zal beter moeten om ook in het Koning Boudewijnstadion een resultaat te halen, maar tegelijk: het nieuwe Oranje heeft inmiddels steeds meer om op terug te vallen”, aldus AD, dat met lof strooit voor Memphis Depay, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum en “het pragmatisch realisme van Koeman”.

“Zo’n succes, vooral zo’n resultaat als tegen Duitsland, is de bevestiging dat Oranje uit het dal kruipt”, klinkt het bij De Telegraaf. “Een boost voor Ronald Koeman en zijn internationals, die hieruit vertrouwen kunnen putten. Het huidige Oranje is tegen sterke voetbalnaties als Duitsland en Frankrijk (en dus België, red.) nog te veel een omschakelploeg, die de tegenstander het spel laat maken en gevaarlijk wordt in de counter. Het dominant zijn is een volgende fase in de ontwikkeling van de ploeg.”

Foto: AFP

De Telegraaf is ook kritisch voor de Duitsers. “Bondscoach Joachim Löw neemt maar geen afstand van z’n van Pep Guardiola’s Bayern geërfde succesformule. Verder weigert hij de realiteit onder ogen te zien en moddert voort met het Bayern-machtsblok van oude, lusteloze, volgevreten internationals, die steeds minder leveren.”

Over naar De Volkskrant. “Nederland is nog lang geen uitstekende ploeg, maar wekt verlangen naar de toekomst, terwijl Duitsland dreigt te verdrinken in de stille wateren van melancholie. De verliezende trainer Joachim Löw greep terug naar het verleden, naar de noodzaak van ervaring, terwijl die ervaring geen zelfvertrouwen toonde. Terwijl Oranje in vier jaar talloze malen belachelijk is gemaakt en benoemd tot vliegwiel van de nationale voetbalcrisis, is het nu aan Duitsland. Nederland counterde soms scherp, zoals het dat op het WK ook al deed met Van Gaal, zoals Duitsers het vroeger zo goed konden.”

“Flinke dosis arbeid”

Ook bij NOS Studio Voetbal werd er gematigd positief gereageerd op de prestatie van Oranje. “Ik denk dat iedereen wel geaccepteerd heeft dat we het op een andere manier moeten gaan doen”, aldus ex-international Pierre Van Hooijdonk. “Dat we niet meer in staat zijn de tegenstander kapot te spelen, maar ons realiseren dat we een beetje nederig moeten zijn. En dus gaan counteren. Dat doen veel meer landen tegenwoordig.”

“Op dit moment zijn we geen wereldtop. En dus moeten we dat met een flinke dosis arbeid compenseren. Het is een zegen dat we in deze sterke poule zitten, waardoor we defensief zijn gaan denken. Als we bijvoorbeeld weer bij Zweden zouden zitten, dan hadden we misschien wel weer gedacht: die kunnen we wel even kapot gaan spelen.”

Foto: AFP

Depay

Volgens de analisten bij Studio Voetbal is vooral Memphis Depay opnieuw in zijn element. “Hij was een plaag voor de verdediging”, aldus Van Hooijdonk. “Hij was fenomenaal en ik heb écht van hem genoten. Hij was onverzettelijk en wilde niet opgeven. Hij heeft een vrije rol gekregen met veel verantwoordelijkheid en hij maakte het waar.”

“Tijdens de kwalificatie voor het EK van 2016 heeft hij volgens mij geen doelpunt gemaakt of assist gegeven”, vult journalist Willem Vissers aan. “Hij was er eigenlijk nooit. Maar de laatste tijd heeft hij zich geweldig verbeterd. Koeman zei hem: dat kan niet, voetballen zonder lopen. Je kunt niet gewoon wachten totdat je de bal een keer krijgt, een leuke truc verzinnen en op doel schieten. En nu is het echt een moderne speler die alle hoeken induikt en echt voor zijn ploeg speelt.”