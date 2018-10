Mbappé maakt Dembélé compleet belachelijk en viert dat in stijl, intussen dolt Pogba met een bal

De sfeer is goed bij het Franse nationale elftal. Het is ooit anders geweest... Maar de jonge garde die afgelopen zomer de wereldtitel veroverde hangt goed aan elkaar. Voor het zoveelste bewijs daarvan zorgde Kylian Mbappé.

De ster van PSG maakte Barcelona-speler Ousmane Dembélé namelijk behoorlijk belachelijk op training in de aanloop naar de clash met Duitsland (dinsdag). Mbappé wipte de bal precies op tijd in de lucht, waardoor de arme Dembélé hard onderuit ging. Tot jolijt van Mbappé en het ganse Franse team.

Kylian Mbappé put Ousmane Dembélé on the floor in France training. pic.twitter.com/2PtkClPGsK