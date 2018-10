Miljardenfusie in Amerikaanse militaire industrie

De Amerikaanse defensiebedrijven L3 Technologies en Harris Corporation zijn van plan te fuseren tot één van de grootste spelers wereldwijd. Dat hebben beide raden van bestuur bekendgemaakt.

Door te fuseren hopen de bedrijven een groter deel binnen te halen van de koek nu president Donald Trump steeds meer dollars uitgeeft aan defensie. Het nieuwe fusiebedrijf zal goed zijn voor een marktwaarde van 33,5 miljard dollar en 48.000 werknemers. In de VS zal de fusiegroep L3 Harris Technologies de nummer zes worden in de markt, wereldwijd komt het de top tien binnen van grootste defensiebedrijven.

Beide bedrijven zijn actief in militaire communicatie en elektronica. Meer dan twee derden van hun inkomen komt uit contracten met de Amerikaanse overheid.

Aandeelhouders van L3 krijgen 1,3 aandelen Harris. In het fusiebedrijf zullen Harris-aandeelhouders 54 procent van de aandelen in handen hebben.